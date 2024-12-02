Monobank розповів, що купували українці на Чорну П'ятницю

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Олег Гороховський, співзасновник Monobank, у своєму Telegram-каналі поділився статистикою Покупок Частинами на Чорну п'ятницю 2024.

Загалом було оформлено 69 тисяч Покупок Частинами, а середній чек вийшов у сумі 14 300 гривень.

Лідерами за кількістю продажів стали Rozetka, Comfy, "Алло", Foxtrot та нещодавно запущений market by mono. Лідером за найбільшим чеком став магазин "Епіцентр", Foxtrot, Deka, "Агромат" та інтернет-магазин КТС.

2024 рік також став рекордним за кількістю оформлених покупок через Оплату Частинами у Monobank – 69 тисяч, на 9 тисяч більше ніж у 2023 році та значно більше ніж у будь-який з попередніх років існування банку.

Найчастіше покупці брали в Оплату Частинами смартфони, зарядні станції, ноутбуки, телевізори, одяг і взуття. Найпопулярнішим у магазині Monobank, де оформили 4925 замовлень, виявилися зарядні станції EcoFlow та Bluetti, консоль PlayStation 5 Slim та інше.