market by mono: маркетплейс від Monobank як крок на шляху до першого українського супердодатка

На українському ринку електронної комерції почав працювати маркетплейс від Monobank. Він називається market by mono та доступний у новому дизайні додатка. Редакція Mezha.Media поспілкувалася з представниками галузі та з'ясувала, чого слід очікувати від появи платформи.

Що пропонує market by mono

Напередодні запуску маркету співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський пояснював, що це – спроба зробити щось особливе в e-commerce. За його словами, клієнтам хочуть дати те, чого "вони очікують від сервісу – простоту, впевненість, економію часу та гарне ставлення до себе".

Офіційно реліз market by mono відбувся 21 жовтня 2024 року. На старті користувачам запропонували 20 тисяч товарів від MOYO, КТС та Click.ua у трьох категоріях: ґаджети, смартелектроніка та комп'ютерна техніка. Придбати їх можна частинами, без відсотків і з безплатною доставкою коштом магазинів-учасників.

Здається, все це справді зацікавило клієнтів – лише за перший день вони оформили понад 28,1 тис. замовлень. За підрахунками, тоді на платформі зафіксували 215,2 тис. активних юзерів, майже 15,5 тис. людей здійснили покупки, а середній чек перевищив 680 грн.

У Click.ua нам розповіли, що інтернет-магазин представив на майданчику декілька тисяч товарів з акцентом на ґаджети та комп'ютерну техніку. Разом із партерами з market by mono магазин аналізує структуру попиту, відповідно до якої асортимент продукції розширюватиметься.

"Вже бачимо, що з пропозицій від Click.ua користуються попитом: роботи-пилососи, зволожувачі повітря, товари для енергонезалежності, смартфони, навушники тощо. Є і нестандартні лідери продажів, весь залишок яких закінчився за перші години роботи маркетплейсу", – говорить директор з розвитку інтернет-магазину Вадим Савельєв.

Не вдаючись у подробиці, майбутнє розширення категорій товарів анонсував і Олег Гороховський. Ще 18 жовтня у своєму дописі він коротко вказав: "Згодом додамо і все інше". Зараз про такі наміри заявляє й керівник market by mono Артем Шевченко.

"Ми дуже хочемо розширювати як партнерів, так і асортимент, і такі плани до кінця 24 року є, але не готові зараз говорити про деталі", – ділиться він у коментарі редакції.

Однак чи з'являться в маркеті товари, яких офіційно немає в Україні? Та чи веде Monobank переговори з магазинами, які працюють за кордоном? У відповідь на це Артем Шевченко каже, що ні. Проте не заперечує інтерес до того, щоб представлені на платформі товари згодом могли купити за кордоном.

"Хотілося би, щоб купували звідусюди, але є складні питання в логістиці кросборд – бо є обмеження по сумі товару, який відправляється в Європу з України. І, звісно, обмеження по регіонах продажу від вендорів", – пояснює керівник market by mono.

Як новий майданчик вплине на e-commerce України

Засновник маркетплейсу Алло Дмитро Деревицький переконаний, що розширення кількості гравців e-commerce та майданчиків для торгівлі – це позитивна подія для покупців та мерчантів. Все тому, що конкуренція стимулює якість сервісу.

Підприємець також додає, що створення маркету з боку Monobank є шляхом, яким пішов у Казахстані Kaspi Bank. Проте звертає увагу, що на момент появи Kaspi в країні була геть інша фаза розвитку ринків фінансів та e-commerce – конкуренція на них була нижчою, ніж зараз в Україні.

"В Казахстані мерчанти на старті отримали вигідні тарифи, які згодом стали підвищуватися, і наразі через свою залежність від майданчика торговці мають низьку рентабельність. Якщо маркетплейс Mono стане успішним, тарифи для мерчантів також можуть вирости до моменту, коли вони перестануть бути для них прийнятними для подальшої співпраці", – зазначає Дмитро Деревицький.

Бізнесмен зауважує, що його компанія розглядає новий майданчик і як конкурента через боротьбу за мерчантів, і як партнера, де можуть продаватися товари Алло. Відмінною рисою Mono він вважає просте використання для клієнта. Але якщо йдеться про сторонніх торговців, "цей досвід складно залишити таким же безшовним".

На думку засновника Алло, категорія електроніки для market by mono була обрана, скоріш за все, через те, що вона є найбільшою в українському e-commerce. Однак він радить зважати, що із серпня ринок електроніки стискається – це відбувається вперше за два роки.

Водночас Дмитро Деревицький називає ринок техніки "червоним океаном", при цьому дуже чуттєвим до економічної ситуації – купівельної спроможності населення та курсу валют.

"Цікаво, чи відреагують інші гравці банківського сектору – чи зроблять вони назустріч пропозиції зі споживчого кредитування. Це б зробило для покупців товари більш доступними. В будь-якому разі, такі відкриття в час війни та економічної нестабільності надають оптимізму щодо відновлення ринку в наступні роки, який ми в Алло розділяємо", – резюмує він.

Тим часом у Prom.ua розповідають, що зараз e-commerce в Україні займає 10% усього ритейлу. Це означає, що лише кожна 10-та гривня витрачається на купівлю товарів та послуг онлайн.

"10% – це небагато. Ринок перспективний, і є потенціал зростання щонайменше у 2-3 рази. Для прикладу, частка онлайн-торгівлі у Польщі вдвічі більша, ніж в Україні. Китай – уже давно вийшов у "космос" за часткою покупок онлайн", – наголошує директорка з комунікацій та маркетингу Prom.ua Юлія Новаченко.

Таким чином, пояснює вона, основний конкурент будь-якого гравця на ринку e-commerce України – це офлайн, а головне завдання – зробити так, щоб якомога більше покупців обирали покупки онлайн.

"Саме так ми дивимось на ринок і на конкурентів. З цієї точки зору, гравців з новими пропозиціями та унікальним досвідом, який вони можуть запропонувати клієнту, – це користь, оскільки вони розвивають ринок. Натомість гравці з асортиментом та умовами, які вже у всіх і так є, не створюють додаткової цінності для покупця та ринку", – продовжує Юлія Новаченко.

Директорка з комунікацій та маркетингу Prom.ua додає, що на такій ранній стадії запуску доволі важко робити якісь прогнози та давати оцінки. Проте буде дуже цікаво спостерігати.

Перетворення банківського застосунку на SuperApp

СЕО та засновник Devlight Ігор Полич говорить, що запуск маркетплейса від Monobank має кілька сильних аргументів на користь його успіху. Насамперед банківський застосунок вже має глибоко інтегровану систему управління клієнтськими взаємодіями та великий масив даних про поведінку користувачів. Це дає змогу не лише розуміти їхні потреби, а й прогнозувати бажання та будувати індивідуальні пропозиції.

"Використання цих даних для маркетплейсу дозволить Monobank створювати персоналізовані рекомендації, які будуть дійсно корисними для кожного користувача, що значно підвищить задоволеність і лояльність клієнтів", – підкреслює Ігор Полич.

Він виділяє й добре вибудовані процеси обробки фінансових операцій в Monobank. Засновник Devlight вважає, що інтеграція маркетплейса з наявними фінансовими інструментами дасть клієнтам більше можливостей для здійснення покупок, зменшить бар'єри на шляху до покупки та збільшить конверсію.

"Це рішення знижує фінансовий стрес для споживачів, що є ключовим фактором для залучення нових покупців. Також варто зазначити, що Monobank має винятковий досвід у створенні інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів та унікального користувацького досвіду", – каже Ігор Полич.

Проте він попереджає й про можливі ризики для нового маркетплейса. За його словами, ринок ритейлу та електронної комерції в Україні є досить насиченим, і Monobank доведеться конкурувати з уже добре вкоріненими гравцями, такими як Rozetka, Алло, Comfy. Успіх залежатиме також від того, наскільки позитивний і безшовний досвід покупки Monobank зможе запропонувати користувачам.

Загалом запуск market by mono, на переконання Ігоря Полича, можна розглядати як частину більшого тренду перетворення банківського застосунку на SuperApp. Ідея такої платформи в тому, щоб її користувачі отримували доступ до різних сервісів без необхідності переходити до інших додатків.

"Подібний приклад ми вже бачили у Revolut, який давно пропонує не тільки банківські, але й страхові, інвестиційні та інші послуги. Monobank рухається у тому ж напрямку, прагнучи створити екосистему, яка забезпечить всі потреби клієнта в одному місці", – акцентує CEO Devlight.

Зі свого боку керівник market by mono нагадує, що супердодаток – це місце, де зібрано більше однієї послуги, які є найкращими у своєму сегменті.

"У нас беззаперечно кращий мобільний банк, а для кращого e-commerce нам ще треба пройти довгий шлях. Ми працюємо над цим. Час покаже", – підсумовує Артем Шевченко.

Тож почекаємо.