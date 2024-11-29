S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала перший патч, який виправляє багато помилок

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

GSC Game World випустила обіцяний перший патч 1.0.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Оновлення виправляє понад 650 різних помилок та проблем, зокрема з оптимізацією та звуком, а також вносить зміни до балансу гри та роботи штучного інтелекту.

Основні зміни включають виправлення помилок у головних та другорядних завданнях. Крім цього, важливим оновленням стало зниження очок здоров'я у мутантів та збільшення отримуваної ними шкоди. Зокрема, ослаблено захист Кровососа від куль та зменшено його силу атаки.

Також у S.T.A.L.K.E.R. 2 поправили анімації зубів та очей моделей NPC, а також деякі анімації. Ще було додано кілька відсутніх катсцен.

Серед іншого також зменшили вагу деяких предметів, зокрема Сканерів. Також було додано чимало покращень для режиму складності “Новачок”, що повинно зробити гру на цьому режимі набагато простішою. Наприклад, спорядження зношуватиметься повільніше. Розробники ще підвищили стійкість костюмів для усіх режимів.

Зазнала змін й фінансова частина гри. Відтепер гравці отримуватимуть вдвічі вищу грошову нагороду за більшість квестів, ціна ремонту спорядження була зменшена, а вартість артефактів навпаки була підвищена.

Загалом розробники виправили чимало проблем S.T.A.L.K.E.R. 2, на які гравці активно скаржилися протягом останнього тижня. Ще одним важливим елементом оновлення є те, що розробники виправили витоки пам'яті, через які гра починала підвисати та понад 100 різних причин вильотів. То ж S.T.A.L.K.E.R. 2 тепер повинна працювати краще.