S.T.A.L.K.E.R. 2 на вихідних побила власний рекорд за кількістю одночасних гравців

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl встановила новий власний рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam – 121 335. Таку кількість гра зібрала ввечір неділі, 24 листопада.

Раніше студія GSC Game World також повідомляла, що гра розійшлася накладом в 1 мільйон проданих копій всього за два дні після релізу. Гравців у Game Pass виявилося ще більше.

Також стало відомо, що у день релізу, S.T.A.L.K.E.R. 2 була найпопулярнішою грою на Twtich за кількістю глядачів. Загалом український проєкт став п'ятим найпопулярнішим релізом на стримінговій платформі.

Нагадуємо, що нещодавно на "Межі" вийшов матеріал про найпопулярніші українські ігри у Steam за кількістю одночасних гравців, яку S.T.A.L.K.E.R. 2 впевнено очолила.

А якщо у вас є проблеми з продуктивністю гри або ж з надмірною кількістю багів, то у GSC Game World для вас є хороші новини, адже протягом цього тижня S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає свіжий патч.