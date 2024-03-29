Генеральний директор Xiaomi Лей Джун розповів, що компанія продаватиме електромобіль Xiaomi SU7 за 215 900 юанів (близько $30 тисяч). Про це повідомляє CNBC.

Джун також підтвердив, що така ціна означатиме, що компанія продаватиме авто у збиток. Причиною такої ціни є дуже висока конкурентність ринку електромобілів у Китаї.

Така ціна є нижчою, ніж у Tesla Model 3, яка у Китаї коштує 245 900 юанів (близько $34 тисячі). При цьому Джун стверджує, що SU7 обходить Model 3 у понад 90% специфікацій, окрім двох аспектів, у яких Xiaomi може знадобитися щонайменше від трьох до п’яти років, щоб наздогнати Tesla.

Порівнюючи SU7 із Model 3, Джун також розповів, що електромобіль Xiaomi має мінімальний запас ходу 700 кілометрів, у той час, як в Tesla це – 606 кілометрів.

Також гендиректор повідомив, що у перші 27 хвилин продажу Xiaomi SU7 замовили понад 50 тисяч разів. Постачання перших авто повинні відбутися наприкінці квітня.

Нагадаємо, що Xiaomi SU7 було представлено наприкінці минулого року. Тоді компанія висловила бажання стати провідним світовим виробником автомобілів за 15-20 років і конкурувати з Tesla та Porsche.