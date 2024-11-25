OpenAI хоче інтегрувати ChatGPT у смартфони Samsung Galaxy

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Згідно з повідомленням The Information, Samsung і OpenAI ведуть переговори про створення партнерства і потенційну інтеграцію ChatGPT у сервіси штучного інтелекту Samsung Galaxy.

Наразі Samsung використовує свою власну велику мовну модель і Gemini AI компанії Google для роботи функцій штучного інтелекту у своїх пристроях. Але буде цікаво подивитися, як ChatGPT впишеться у все це.

До речі, компанія Apple використовує ChatGPT для власної системи Apple Intelligence, але лише тоді, коли вбудованих моделей недостатньо для вирішення поставленого завдання. Тоді система звертається за допомогою до ChatGPT. Скоріш за все, подібну реалізацію ми також побачимо у смартфонах Galaxy.

У звіті йдеться про те, що обидві компанії поки перебувають на ранніх стадіях переговорів, тому невідомо коли саме ChatGPT з'явиться в смартфонах Samsung.

До речі, нещодавно OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик, а також розглядає можливість випустити фірмовий браузер.