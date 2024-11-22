Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Функція Dream Screen у YouTube, яка дозволяє користувачам створювати ШІ-відео для Shorts, тепер також зможе згенерувати фон. Це стало можливим завдяки інтеграції Veo, моделі ШІ для генерації відео команди Google DeepMind, пише TechCrunch.

Користувачі зможуть використовувати текстові запити для того, щоб описати який саме фон для відео їм потрібне. Для цього необхідно перейти у камеру Shorts, обрати іконку “зеленого екрана” та обрати функцію Dream Screen, ввести свій запит і отримати готовий фон.

Наразі функція доступна для користувачів у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Далі YouTube планує дозволити користувачам використовувати Dream Screen для створення 6 секундних Shorts.