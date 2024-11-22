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Компанія Meta анонсувала нову корисну функцію для користувачів WhatsApp.

Йдеться про стенограми голосових повідомлень. Тобто тепер голосові повідомлення можуть бути переписані в текст.

За словами розробників, стенограми створюються безпосередньо на пристрої, тому ніхто, навіть WhatsApp, не може прочитати ваші особисті повідомлення.

Для початку роботи із цією функцією перейдіть до меню Налаштування > Бесіди > Стенограми голосових повідомлень. Щоб створити стенограму, натисніть й утримуйте повідомлення, а потім торкніться елемента “транскрибувати”.

Щодо мов, то для Android наразі підтримуються англійська, португальська, іспанська та російська.

Для iOS перелік підтримуваних мов залежить від версії операційної системи. На iOS 16 підтримуються такі мови: англійська, іспанська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, російська, турецька, китайська та арабська. Додаткові мови підтримуються в iOS 17 та новіших версіях: данська, фінська, іврит, малайська, норвезька, голландська, шведська й тайська. Розробники обіцяють незабаром збільшити цей перелік.

До речі, нововведення зʼявиться у всіх користувачів найближчими тижнями.