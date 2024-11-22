Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Theads, альтернатива X компанії Meta, почне показувати користувачам більше постів від людей, на яких вони підписані та менше рекомендацій. Про це заявив голова платформи Адам Моссері, пише The Verge.

У пості в Threads Моссері написав, що внаслідок таких змін користувачі повинні отримувати більше взаємодій від людей, які на них підписані, аніж від випадкових користувачів соціальної мережі. Він також зазначив, що компанія все ще працює над тим, щоб збалансувати кількість рекомендацій у стрічці.

До таких змін соціальну мережу Meta спонукала велика кількість користувачів, які переходять у BlueSky, де у стрічці показують всі пости від людей, на яких ви підписані, у хронологічному порядку. Кількість користувачів, що використовують BlueSky виросла з 15 мільйонів у вересні 2024 року до 21 мільйонів станом на листопад 2024 року.

Попри те, що BlueSky має велику популярність, Threads все ще попереду, ще й з великим запасом. Лише у листопаді на платформі зареєструвалося 15 мільйонів нових користувачів, однак популярність конкурентів все ж змушує компанію проводити зміни.