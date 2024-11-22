Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Samsung представила оновлену модель генеративного штучного інтелекту Gauss2.

Модель складається з трьох основних модулів Gauss Language для перекладу та генерації тексту, Gauss Code для генерування коду та Gauss Image відповідно для генерації зображень.

Samsung активно впроваджує штучний інтелект для підвищення ефективності. Зокрема, Gauss AI вже використовується всередині компанії, зокрема у code.i — внутрішньому інструменті для розробників підрозділу Device eXperience.

Gauss також розгорнуто в кол-центрах Samsung, де він підсумовує та класифікує дзвінки. Ще одне застосування — Samsung Gauss Portal — розмовний ШІ.

Gauss2 доступний у трьох версіях: Compact, Balanced та Supreme. Compact — найменша модель, оптимізована для смартфонів. Balanced забезпечує кращу продуктивність, поєднуючи швидкість, ефективність та генерацію. Supreme, побудований на базі Balanced, використовує підхід Mixture of Experts, застосовуючи кілька спеціалізованих моделей для різних завдань.

Gauss2, залежно від версії, підтримує від 9 до 14 мов і низку мов програмування. Samsung зазначає, що моделі Balanced і Supreme демонструють продуктивність на рівні або кращу за конкурентів у завданнях англійською та корейською мовами, а також працюють у 1,5–3 рази швидше.

Samsung заявляє, що продовжить розширювати охоплення своїх послуг на основі ШІ в усіх лінійках продуктів.