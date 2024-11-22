Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Path of Exile 2 вийде у дочасному доступі зовсім скоро – 6 грудня 2024 року. Напередодні цієї події розробники Grinding Gear Games представили новий ігроладний трейлер, вступний кінематографічний ролик та поділилися подробицями про ендгейм.

5 хвилинний вступний кінематографічний ролик показує зав’язку історії другої частини. Протягом 20 років Wraeclast був вільний від будь-яких джерел псування, допоки граф Огам не спокусився обіцянками влади. Через його дії мерці знову повстають, монстри мутують й повсюди поширюється божевілля.

Гравцям належить відстежити Насіння Псування, джерело всього цього спустошення. Але по дорозі на них очікують страшні монстри, дивні персонажі, неймовірні зав’язки та відкриття втрачених цивілізацій.

Ігроладний трейлер Path of Exile 2 демонструє шлях, який доведеться розчищати гравцям. У відео показали як різні класи розчищають хвилі ворогів чи то за допомогою магії, чи то з луком або арбалетом, або ж у старий добрий шлях – великою сокирою.

У годинній презентації Path of Exile 2, під час якої представили кінематографічний ролик та ігроладний трейлер, розробники також розкрили багато подробиць про класи, предмети, дерево навичок та про ендгейм, який очікує на гравців.

Гравці отримають 12 класів. У дочасному доступі буде доступно шість – Монах, Воїн, Рейнджер, Найманець, Відьма та Чарівниця. Ще шість класів, зокрема Мисливці та Друїди, з’являться у грі пізніше. Також гравці зможуть спробувати безліч нового спорядження та перероблене дерево навичок, яке дозволить будь-якому класу спеціалізуватися на будь-якому стилі бою.

Загалом у дочасному доступі буде доступна компанія з перших трьох актів та насичений контентом ендгейм. На початку буде 50 босів і близько 400 типів монстрів. Grinding Gear Games кажуть, що дочасний доступ триватиме щонайменше 6 місяців, але загалом він триватиме “стільки, скільки потрібно”.

Також з самого початку буде доступний “диванний ко-оп”, щоб два гравці могли грати з одного акаунта, а другий гравець зможе створити власного персонажа. На додачу до цього, у Path of Exile 2 можна буде перенести косметичні предмети з першої частини.

Реліз відбудеться 6 грудня на ПК через Steam та Epic Games Store, а також на консолях Xbox Series X|S та PlayStation 5. З усіма подробицями майбутньої гри можна ознайомитися в офіційній презентації.