Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Перші клінічні випробування Neuralink за межами США відбудуться в Канаді. Neuralink отримала дозвіл від Міністерства охорони здоров’я країни на випробування технології на людях. Про це пише Engadget.

Компанія вперше відкрила свій канадський реєстр пацієнтів у березні 2024 року, але зараз вона активно шукає потенційних учасників.

В рамках дослідження CAN-PRIME добровольцю вмонтують імплантат в мозок, щоб він міг інтерпретувати його нейронну активність. Імплантат дозволить керувати комп’ютером або смартфоном за допомогою мозку без використання дротів або будь-яких фізичних рухів.

В компанії заявляють, що дослідження має на меті “оцінити безпеку імплантату і хірургічного робота, а також оцінити його функціональність для людини з тетраплегією [параліч усіх чотирьох кінцівок]”.

Досвід, отриманий під час випробувань, може допомогти компанії знайти безпечніші способи розміщення імплантату в мозку, а також розширити можливості технології.

Перший пацієнт Neuralink (на фото вище) отримав свій імплантат на початку цього року. У нього виникли деякі проблеми, коли нитки імплантату відійшли від його мозку, хоча зараз він почувається добре. Нещодавно він заявив, що кине собі виклик і буде використовувати Neuralink протягом 72 годин, щоб продемонструвати, на що здатна ця технологія.

Long Post Incoming! You’ve Been Warned. As you all know, I’m doing something big this weekend. Originally, I planned to use the Neuralink implant for 72 hours and give periodic updates. But somewhere along the way, people started thinking I was doing a 72-hour live stream. And… — Noland Arbaugh (@ModdedQuad) November 20, 2024

Зараз Neuralink шукає пацієнтів, які “мають обмежену або взагалі не мають можливості використовувати обидві руки через травму шийного відділу спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз” для своїх випробувань в Канаді.