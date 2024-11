Перші клінічні випробування Neuralink за межами США відбудуться в Канаді. Neuralink отримала дозвіл від Міністерства охорони здоров’я країни на випробування технології на людях. Про це пише Engadget.

Компанія вперше відкрила свій канадський реєстр пацієнтів у березні 2024 року, але зараз вона активно шукає потенційних учасників.

В рамках дослідження CAN-PRIME добровольцю вмонтують імплантат в мозок, щоб він міг інтерпретувати його нейронну активність. Імплантат дозволить керувати комп’ютером або смартфоном за допомогою мозку без використання дротів або будь-яких фізичних рухів.

В компанії заявляють, що дослідження має на меті “оцінити безпеку імплантату і хірургічного робота, а також оцінити його функціональність для людини з тетраплегією [параліч усіх чотирьох кінцівок]”.

Досвід, отриманий під час випробувань, може допомогти компанії знайти безпечніші способи розміщення імплантату в мозку, а також розширити можливості технології.

Перший пацієнт Neuralink (на фото вище) отримав свій імплантат на початку цього року. У нього виникли деякі проблеми, коли нитки імплантату відійшли від його мозку, хоча зараз він почувається добре. Нещодавно він заявив, що кине собі виклик і буде використовувати Neuralink протягом 72 годин, щоб продемонструвати, на що здатна ця технологія.

