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Компанія Sony привезла в Україну нові повністю бездротові навушники LinkBuds Open.

Новинка має “плавники“ для більш зручної посадки та 11-міліметрові круглі динаміки з неодимовими магнітами. Навушники постачаються з процесором Sony V2. До речі, цей чип використовується в преміальній моделі WF-1000XM5. Відкритий динамік підтримує DSEE та адаптивне регулювання гучності.

LinkBuds Open підключаються за допомогою Bluetooth 5.3. Навушники підтримують багатоточкове підключення, а також аудіокодеки AAC/LC3, голосові команди, функцію 360 Audio з відстеженням голови. Модель має захист IPX4.

Щодо автономності, то модель може працювати до 8 годин безперервно і до 22 годин з зарядним кейсом. Новинка заряджається через порт USB-C.

Sony LinkBuds Open вже можна купити за 9999 грн. Навушники доступні у двох кольорах: білий та чорний.