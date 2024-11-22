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Компанія Mercedes випустила оновлений фірмовий додаток для користувачів Apple Watch, повідомляє ArenaEV.

Завдяки оновленій версії, володарі автомобілів Mercedes тепер зможуть за допомогою смартгодинника перевірити запас ходу автомобіля на основі його поточного місцезнаходження, рівень заряду акумулятора або палива, стан зарядки, а ще дистанційно визначити місцезнаходження, а також дистанційно заблокувати й розблокувати авто. Крім цього у застосунку можна перевірити, чи закриті вікна після того, як ви вийшли з машини.

Ще за допомогою Apple Watch можна перевірити, де припарковано ваш Mercedes, а потім отримати пішохідну навігацію до нього. Також у додатку є режим компаса для навігації в місцях, де мапи недоступні. Наприклад, у підземному паркінгу.

Нову програму вже можуть завантажити в App Store користувачі ЄС. На жаль, застосунок поки недоступний в Україні.