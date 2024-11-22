Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple працює над створенням великої мовної моделі (LLM) Siri, яка зробить цифрового асистента більш схожим на ChatGPT та Gemini. Модель дозволить користувачам взаємодіяти з нею у більш природний та розмовний спосіб. Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Асистент отримає “розширену” можливість використовувати App Intents для взаємодії зі сторонніми додатками, а також використовуватиме Apple Intelligence для узагальнення та написання тексту.

Але з’явиться оновлений асистент ще не скоро. Apple може оголосити про ці плани у 2025 році, а випустити оновлену версію у 2026. Минулого місяця старший віцепрезидент Apple з програмного забезпечення Крейг Федерігі натякнув у інтерв’ю на те, чим LLM Siri відрізнятиметься від ChatGPT.

Розширені голосові режими ChatGPT та Siri дуже відрізняються. Цей режим OpenAI чудовий, якщо ви хочете задати питання про квантову механіку і почути у відповідь вірш на тему. Але він не відкриє ваш гараж. Він не допоможе вам відправити текстове повідомлення. Існує багато, багато корисних речей, які Siri робить для вас щодня, робить їх швидко і локально на вашому пристрої. Тут є спектр, є компроміс між можливостями, — каже Федерігі.

Поки що Apple впроваджує ШІ досить повільно, оскільки компанія додала інтеграцію ChatGPT в Siri лише минулого місяця в рамках бета-версії iOS 18.2.