OpenAI додає розширений голосовий режим ChatGPT у вебверсію чат-бота. Функція поки доступна для передплатників ChatGPT Plus або Teams, але у майбутньому вона з’явиться для всіх користувачів. Про це пише TechRadar.

Розширений голосовий режим ChatGPT дебютував у вересні 2024 на мобільних пристроях і нещодавно зʼявився в десктопному додатку. Оновлення впроваджується поступово, тому на появу нової функції може піти деякий час.

Rolling out to ChatGPT paid users this week: Advanced Voice Mode on web! 😍

We launched Advanced Voice Mode in our iOS and Android apps in September, and just recently brought them to our desktop apps (https://t.co/vVRYHXsbPD)—now we’re excited to add web to the mix. This means… pic.twitter.com/HtG5Km2OGh

— Kevin Weil 🇺🇸 (@kevinweil) November 19, 2024