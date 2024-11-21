OpenAI додає розширений голосовий режим ChatGPT у вебверсію чат-бота. Функція поки доступна для передплатників ChatGPT Plus або Teams, але у майбутньому вона з’явиться для всіх користувачів. Про це пише TechRadar.

Розширений голосовий режим ChatGPT дебютував у вересні 2024 на мобільних пристроях і нещодавно зʼявився в десктопному додатку. Оновлення впроваджується поступово, тому на появу нової функції може піти деякий час.

Операційний директор OpenAI Кевін Вейл опублікував демонстраційне відео роботи розширеного голосового режиму. Він також пообіцяв, що компанія буде “намагатися зробити його доступним для всіх користувачів, а не тільки платних підписників протягом найближчих тижнів”.