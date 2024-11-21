Компанія Hyundai продовжує розвивати власну лінійку електромобілів Ioniq й ось представляє великий кросовер, що може грати роль флагмана – Hyundai Ioniq 9. Увагу одразу привертають розміри електромобіля: 5,06-метрова довжина та 3,13-метрова колісна база. А також маємо впізнаваний дизайн лінійки Ioniq у новому втілені: фари-пікселі, вертикальні ліхтарі, арка даху, великі 19-20-21-дюймові колісні диски.

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Техніка електричного кросовера Hyundai Ioniq 9 відповідає його статусу. Наприклад, основою виступає платформа E-GMP та передбачена підтримка 800-вольтової електросистеми. Всі варіанти електромобіля отримують доволі великий акумулятор ємністю 110 кВт⋅год., чого має вистачати на запас ходу до 620 км.

Базовий варіант Hyundai Ioniq 9 має лише один електродвигун потужністю 160 кВт та задній привод. Проте AWD-варіант вже отримує додатковий передній двигун потужністю 70 кВт, а версія Performance готова запропонувати два електродвигуни по 160 кВт потужності кожен. Завдяки цьому, найбільш потужна та динамічна версія Hyundai Ioniq 9 Performance запропонує 0-100 км/год за 5,2 секунди та максимальну швидкість 200 км/год.

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Салон Hyundai Ioniq 9 теж може приємно здивувати: три ряди сидінь, шість або сім місць, поєднані дисплеї попереду та поворотні крісла позаду. Додатковий комфорт мають забезпечити клімат-контроль навіть позаду, а також преміальна акустична система Bose на 14 динаміків.

Продажі новинки Hyundai Ioniq 9 стартують в Південній Кореї та США вже на початку 2025 року. Дещо пізніше електромобіль дістанеться Європи та інших ринків. Ціна буде повідомлена додатково.