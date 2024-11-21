Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Український музичний YouTube канал Bezodnya Music зібрав плейлист з усіма українськими піснями, що звучать у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Плейлист містить 440 композицій, серед яких пісні українських виконавців найрізноманітніших жанрів, які звучать на радіо, а також оригінальний саундтрек, написаний для гри.

До добірки потрапили Анастимоза, ДК Енергетик, Jerry Heil, Паліндром, Oi FUSK, Disappeared Completely та багато інших.

Плейлист можна знайти на всіх популярних стримінгових сервісах: