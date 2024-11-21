Український музичний YouTube канал Bezodnya Music зібрав плейлист з усіма українськими піснями, що звучать у грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Плейлист містить 440 композицій, серед яких пісні українських виконавців найрізноманітніших жанрів, які звучать на радіо, а також оригінальний саундтрек, написаний для гри.
До добірки потрапили Анастимоза, ДК Енергетик, Jerry Heil, Паліндром, Oi FUSK, Disappeared Completely та багато інших.
Плейлист можна знайти на всіх популярних стримінгових сервісах:
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