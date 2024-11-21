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Розробники стилуса SonarPen для iPad анонсували нове покоління свого пристрою.

За словами виробника, SonarPen 2 — це найдоступніший стилус для iPad, який підтримує чутливість до натискання. Крім цього він також має функцію відхилення долоні, чутливість до нахилу та кнопку швидкого доступу. В стилусі нема акумулятора, тому новинка працює від iPad. Пристрій можна під’єднати до планшета через вбудований порт USB-C.

SonarPen 2 поєднується з iPad 2018 року та новішими моделями. Стилус також підтримує багато сторонніх додатків. Наприклад, Paint X, HiPaint, FlipaClip та інші.

SonarPen 2 вже можна замовити на Kickstarter приблизно за $32. Для порівняння, Apple Pencil зі схожими функціями коштує від $79.