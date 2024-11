Microsoft розширює свої можливості стримінгу і тепер дозволить користувачам запускати ігри в хмарі, як в сервісах GeForce Now чи Boosteroid. Але в Україні ця функція недоступна.

Послуга підтримує всього 50 ігор, які повинні бути у бібліотеці користувача (Game Pass не рахується). До списку потрапили Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Call of Duty: Modern Warfare II, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt та багато інших великих релізів. З повним переліком можна ознайомитись тут.

Функція входить до консольної підписки Game Pass Ultimate. Ігри можна запустити на Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, гарнітурах Meta Quest, а також інших пристроях з підтримкою браузера (ПК, смартфони та планшети).

Цю функцію в Україні можна буде очікувати після офіційного створення консольного регіону Xbox. Наразі ж офіційна підтримка Xbox в Україні обмежується лише сегментом для PC.