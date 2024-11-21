Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ілон Маск хвалиться в Х, що встановив новий рекорд у Diablo 4, пройшовши Artificer’s Pit 150-го рівня менше ніж за 2 хвилини.

So many life lessons to be learned from speedrunning video games on max difficulty. Teaches you to see the matrix, rather than simply exist in the matrix. Diablo Tier 150 finished in under 2 mins. (That's what she said😂) pic.twitter.com/KYvKm2vIy5 — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2024

Artificer’s Pit — це передостаннє випробування в грі, а 150-й рівень — це поточний орієнтир, на якому гравці проходять випробування на швидкість.

За даними сайту helltides, наразі перше місце посідає гравець із США під ніком Resistance з часом 1:59. Маск пройшов Піт за 1:52, але поки в таблиці лідерів нічого не змінилося.

На момент написання новини Маск посідає 44 місце у світовому рейтингу, опустившись з 19 місця після оновлення. Змирившись із внесеними змінами, Маск не просто повернувся в гонку, він, схоже, виграв її.

Подвиг був досягнутий за допомогою білда Quill Volley Spiritborn. Він здатний наносити дуже багато шкоди завдяки постійному багу. Розробники Blizzard підтвердили, що не будуть вносити ніяких змін в цей білд до 7-го сезону Diablo 4. Тобто це робить білд легітимним.