Ілон Маск хвалиться в Х, що встановив новий рекорд у Diablo 4, пройшовши Artificer’s Pit 150-го рівня менше ніж за 2 хвилини.

Artificer’s Pit — це передостаннє випробування в грі, а 150-й рівень — це поточний орієнтир, на якому гравці проходять випробування на швидкість.

За даними сайту helltides, наразі перше місце посідає гравець із США під ніком Resistance з часом 1:59. Маск пройшов Піт за 1:52, але поки в таблиці лідерів нічого не змінилося.

На момент написання новини Маск посідає 44 місце у світовому рейтингу, опустившись з 19 місця після оновлення. Змирившись із внесеними змінами, Маск не просто повернувся в гонку, він, схоже, виграв її.

Ілон Маск Diablo 4

Подвиг був досягнутий за допомогою білда Quill Volley Spiritborn. Він здатний наносити дуже багато шкоди завдяки постійному багу. Розробники Blizzard підтвердили, що не будуть вносити ніяких змін в цей білд до 7-го сезону Diablo 4. Тобто це робить білд легітимним.