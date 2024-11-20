Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

SpaceX провела шостий тестовий запуск Starship. Повторити успіх минулого запуску та спіймати перший ступень ракети цього разу не вдалося. Ракета-носій виконала заздалегідь запланований маневр та здійснила м’яку посадку в Мексиканській затоці.

Трансліцію події SpaceX проводила на офіційному сайті та в соціальній мережі Х.

Watch Starship’s sixth flight test https://t.co/acpdO2brbP — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2024

Надважка ракета-носій успішно стартувала: усі 33 двигуни Raptor спрацювали і Starship піднявся зі стартового майданчика Starbase.

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Starship завершив ще один успішний підйом, вивівши його на очікувану траєкторію. Після цього корабель перезапустив в космосі один двигун Raptor. Далі він увійшов в атмосферу та приводнився в Індійському океані.

SpaceX повідомляють, що отримані під час запуску дані дозволять команді успішно зловити корабель та досягнути багаторазового використання.