Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony Electronics представила Alpha 1 II, нову флагманську бездзеркальну камеру. Вона оснащена все тим же 50,1-мегапіксельним повнокадровим багатошаровим CMOS-сенсором, що й оригінальна модель, але має новий ШІ-процесор.

Sony каже, що ШІ процесор в Alpha 1 II допоможе покращити можливості автофокусу. Камера зможе розпізнавати більшу кількість об’єктів. Також новинка отримала функцію оцінки пози людини, яка миттєво розпізнаватиме та відстежуватиме голову та тулуб людини, навіть коли вона рухається або дивиться вбік.

Ще виробник покращив LCD дисплей, який став чіткішим та тепер може рухатися вздовж чотирьох осей замість однієї, як це було в оригінальній камері. На додачу змін зазнав і корпус. Він став ергономічніший зі схожим дизайном на Alpha 9 III. Зокрема в Alpha 1 II є покращена кнопка швидкого спуску затвора та кнопка C5 для додаткової зручності.

Ще одним удосконаленням Alpha 1 II є покращена оптична стабілізація зображення до 8,5 ступенів у центрі кадру (у порівнянні з 5,5 в оригінальній Alpha 1) і 7 по краях. Також камера має оновлені алгоритми обробки, що зменшують шум при середній і високій чутливості ISO.

Ще одним покращенням є 2,5 Гбіт/с порт Ethernet у порівнянні з 1 Гбіт/c в оригінальній камері. Незмінною залишається якість відео. Нова камера Sony зможе записувати 8K відео у 30 к/с з 10-бітною глибиною кольору 4:2:2, або 4К у 120 к/с.

Продажі Alpha 1 II стартують у грудні 2024 року. Заявлена вартість новинки – $6500.