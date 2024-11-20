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Компанія Samsung випустила стабільне оновлення One UI 6 Watch на базі Wear OS 5 для старих годинників Galaxy Watch.

One UI 6 Watch має оновлений інтерфейс, нові режими тренувань, а також нові функції відстеження стану здоров’я, такі як виявлення апное уві сні.

Функція виявлення апное уві сні отримала дозвіл від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Крім того, показники сну тепер відстежуються алгоритмом штучного інтелекту, який аналізує ваші рухи під час сну, частоту серцевих скорочень і дихання. Годинник розраховуватиме Energy Score на основі даних про сон, активність тощо.

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Для тренувань ви можете увімкнути режим Race для бігу та їзди на велосипеді, який дозволяє порівняти поточні результати з минулими. Ви також можете створити власний режим тренування.

В інтерфейсі з’явилися нові циферблати. Крім того, у систему додали більше функції на базі ШІ.

Оновлення вже почали розповсюджувати для користувачів Galaxy Watch 6 та Galaxy Watch 6 Classic. Незабаром воно також з’явиться для інших моделей: