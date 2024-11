В інтернеті зʼявились нові подробиці про смартфон Samsung Galaxy S25 Slim. Цього разу інформацією поділився інсайдер @saaaanjjjuuu.

Згідно з витоком, основна камера Galaxy S25 Slim отримає новий 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP5, який, за деякими даними, матиме розмір 1/1,56 дюйма. До речі, Samsung також може встановити його в Galaxy Fold 7.

Samsung’s Upcoming S25 slim model expected camera details

200MP “1/1.56” Isocell HP5

50MP “1/2.76” Isocell JN5 (UW)

50MP “1/2.76” Isocell JN5 (3.5x)

May use the new ALoP tech due to slimness (Launch Q2 2025) pic.twitter.com/MFa72MBNs4

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 19, 2024