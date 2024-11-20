В інтернеті зʼявились нові подробиці про смартфон Samsung Galaxy S25 Slim. Цього разу інформацією поділився інсайдер @saaaanjjjuuu.
Згідно з витоком, основна камера Galaxy S25 Slim отримає новий 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP5, який, за деякими даними, матиме розмір 1/1,56 дюйма. До речі, Samsung також може встановити його в Galaxy Fold 7.
Samsung’s Upcoming S25 slim model expected camera details
200MP “1/1.56” Isocell HP5
50MP “1/2.76” Isocell JN5 (UW)
50MP “1/2.76” Isocell JN5 (3.5x)
May use the new ALoP tech due to slimness (Launch Q2 2025) pic.twitter.com/MFa72MBNs4
— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 19, 2024
Щодо флагманської моделі Galaxy S25 Ultra, то вона теж отримає камеру з роздільною здатністю 200 МП, але це, скоріш за все, буде інший сенсор.
Надширококутна і телекамера Galaxy S25 Slim використовуватимуть 50-мегапіксельний сенсор JN5 (1/2,76”, пікселі 0,64 мкм). За словами інсайдера, телефотокамера смартфона матиме 3,5-кратний оптичний зум. Вона нібито використовуватиме дизайн All Lenses on Prism (ALoP), який Samsung представила нещодавно. Вона перевертає традиційний дизайн перископа, розміщуючи лінзи перед призмою, а не за нею.
Перевага такого компонування полягає в тому, що воно може бути упакована щільніше — модулі ALoP коротші, а також тонші, ніж у традиційному перископічному виконанні. І саме тонкість буде основною перевагою Galaxy S25 Slim.
Завантаження коментарів …