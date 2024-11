В інтернеті вже не раз зʼявлялись чутки, що Samsung працює над бюджетною версією складаного смартфона Galaxy Flip. Зараз цю інформацію підтвердив відомий інсайдер та голова компанії Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг.

Those hoping for a Z Flip 7 FE should be excited. It looks like a Samsung FE clamshell is finally coming in 2025.

Янг розповів на своїй сторінці в Х, що модель вийде на ринок з назвою Galaxy Flip 7 FE. Тобто це буде спрощена версія Galaxy Flip 7. Смартфон дебютує у 2025 році, але коли саме поки невідомо. Можливо гаджет покажуть разом з Galaxy S25 Slim.

The display will likely be the same as the Flip 7, but the camera and processor could be different…

— Ross Young (@DSCCRoss) November 19, 2024