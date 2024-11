Remedy Entertainment провела презентацію для інвесторів та повідомила одразу декілька новин.

12 лютого 2025 року на Mac вийде Control Ultimate Edition. Також на початку 2025 року гра отримає безплатне оновлення, яке додасть новий контент.

До складу Ultimate Edition входить базова гра, а також два великих доповнення Foundation та AWE, а ще усі оновлення, що вийшли після запуску. Нагадаємо, доповнення AWE пов’язало світи Control та Alan Wake.

Крім цього студія розповіла, що вже працює над Control 2. Гра змінить жанр та стане Action-RPG, але коли вона вийде поки невідомо.

Також Remedy повідомили, що Alan Wake 2 розійшлася тиражем у 1,8 мільйона копій з моменту релізу у жовтні 2023. На жаль, цього так і не вистачило для того, щоб її окупити.

In our CMD, our CEO and CCO addressed (you can watch that here, and I recommend you do for full context and incredible powerpointing: https://t.co/Jmx6sID0uS) the sales of Alan Wake 2, which are now over 1.8 million units. That's quite in line with what our business side…

— Thomas Puha (@RiotRMD) November 19, 2024