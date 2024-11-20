Вийшов офіційний український трейлер “MINECRAFT: ФІЛЬМ” компанії Warner Bros. Трейлер наповнений відсиланнями до оригінальної гри, як-то музика, ігрові предмети чи навіть ігрові умовності, з якими стикаються персонажі фільму.

Головну роль зіграє Джек Блек. До касту також приєднаються Джейсон Момоа, Емма Маєрс, Себастьян Юджин Гансен та Даніель Брукс.

Стрічка з’явиться в кінотеатрах 4 квітня 2025 року.

Трейлер українською:

Трейлер англійською: