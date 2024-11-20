Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Якщо ви випадково лайкнули кілька не тих відео чи постів в Instagram, це могло вплинути на ваші рекомендації в Reels, Explore та Feed, наповнивши їх невідповідним контентом. Тепер у вас буде можливість очистити ці налаштування та почати заново з оновленими рекомендаціями.

Як оголосила Meta у новому блог-пості, в Instagram з’явиться функція, що дозволить повністю скинути всі рекомендації та пропозиції контенту. Разом з тим, під час очищення рекомендацій користувачам одразу дадуть можливість відписатися від акаунтів з небажаним контентом.

Після того, як користувачі Instagram скинуть свої рекомендації, вони зможуть заново почати взаємодіяти з контентом, який їм до вподоби. Згодом контент по новому підлаштується під вподобання користувачів.

Meta стверджує, що ця функція здебільшого націлена на підлітків, рекомендації яких могли ненароком наповнитися небажаним контентом. Завдяки цій функції Instagram хоче дати можливість підліткам налаштувати свою стрічку згідно з їх захопленнями.