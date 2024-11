Universal Pictures опублікували тизер-трейлер кіноадаптації “Як приборкати Дракона” / How To Train Your Dragon. Стрічка з’явиться у кінотеатрах 13 червня 2025 року.

Над екранізацією працюють ті ж люди, що створили мультфільми. У режисерському кріслі один з творців оригінальної трилогії мультфільмів Дін Деблуа. Для написання саундтреку повернувся композитор Джон Пауелл.

First poster for the live-action ‘HOW TO TRAIN YOUR DRAGON’ remake. In theaters on June 13. pic.twitter.com/S5z2urG85m — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 19, 2024

Мейсон Темз зіграє головного героя Гикавку, Ніко Паркер — Астрід, а Джерард Батлер повертається до ролі Стоїка. Також у фільмі знялись Нік Фрост, Джуліан Деннісон, Бронвін Джеймс і Рут Кодд.

Але головною зіркою історії звісно є дракон Беззубик і його дизайн не зазнав значних змін. Творці не додавали надмірного реалізму. Дракон все такий же милий та красивий.