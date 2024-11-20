Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google випустила нове оновлення для Gemini. Тепер користувачі можуть дозволити ШІ-асистенту запам’ятовувати інформацію про свої інтереси, захоплення чи цілі, щоб чат-бот надавав точніші й корисніші відповіді.

Ділитися даними можна в чаті або на спеціальній сторінці, де їх легко переглядати, редагувати чи видаляти. Також є можливість налаштувати стиль взаємодії чат-бота з користувачами.

На додачу до цього, щоразу коли чат-бот Google використовуватиме збережену інформацію, він повідомлятиме про це.

Наразі нова функція пам’яті доступна лише англійською мовою та для користувачів Gemini Advanced у межах тарифного плану Google One AI Premium.