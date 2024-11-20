Компанія Apple випустила нове мінорне оновлення системи для користувачів iPhone.
Йдеться про iOS 18.1.1. Система важить близько 300 МБ і її вже хвилями розповсюджують на пристрої по всьому світу. Перевірити наявність OTA можна в налаштуваннях смартфона. До речі, оновлення вийшло через три тижні після запуску iOS 18.1.
Згідно з примітками до релізу, оновлення iOS 18.1.1 містить важливі виправлення безпеки. Його рекомендовано встановити всім користувачам якомога швидше.
До речі, Apple зараз тестує iOS 18.2 з новими можливостями Apple Intelligence. Якщо все піде за планом, то оновлення вийде на початку грудня 2024 року.
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