Компанія Xiaomi розширює свій асортимент акумуляторів на глобальному ринку, випустивши нову модель.

Йдеться про Xiaomi Ultra-Slim Power Bank з ємністю 5000 мА•год. Новинка має корпус з товщиною усього 10 мм. Пристрій також отримав металеве покриття та розміри 113 мм на 53 мм.

Xiaomi анонсувала акумулятор із товщиною 10 мм та ємністю 5000 мА•год

Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 20 Вт через порт USB-C. Перезарядка павербанка займає близько 105 хвилин при потужності 18 Вт.

Пристрій отримав функцію двостороннього швидкого заряджання, що дозволяє швидко заряджати як павербанк, так і підключені до нього пристрої. Xiaomi стверджує, що новинка може зарядити Xiaomi 14 на 40% всього за 30 хвилин.

Xiaomi Ultra-Slim Power Bank
Xiaomi Ultra-Slim Power Bank
Xiaomi Ultra-Slim Power Bank

Xiaomi Ultra-Slim Power Bank також постачається з різними протоколами захисту (від перегріву, короткого замикання тощо).

Гаджет вже зʼявився на офіційному сайті виробника, але поки без ціни та дати старту продажів.