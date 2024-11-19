Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони, електромобілі.

Компанія Xiaomi розширює свій асортимент акумуляторів на глобальному ринку, випустивши нову модель.

Йдеться про Xiaomi Ultra-Slim Power Bank з ємністю 5000 мА•год. Новинка має корпус з товщиною усього 10 мм. Пристрій також отримав металеве покриття та розміри 113 мм на 53 мм.

Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 20 Вт через порт USB-C. Перезарядка павербанка займає близько 105 хвилин при потужності 18 Вт.

Пристрій отримав функцію двостороннього швидкого заряджання, що дозволяє швидко заряджати як павербанк, так і підключені до нього пристрої. Xiaomi стверджує, що новинка може зарядити Xiaomi 14 на 40% всього за 30 хвилин.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Xiaomi Ultra-Slim Power Bank також постачається з різними протоколами захисту (від перегріву, короткого замикання тощо).

Гаджет вже зʼявився на офіційному сайті виробника, але поки без ціни та дати старту продажів.