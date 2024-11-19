Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Microsoft оприлюднила список нових ігор, які приєднаються до каталогу Xbox/PC Game Pass у другій половині листопада 2024 року. Головною грою звісно є S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, але окрім неї також буде у що пограти.

Вже доступно:

Microsoft Flight Simulator 2024(Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 19 листопада

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Оновлений та покращений симулятор літаків та гелікоптерів з новим режимом кар’єри, можливості виходити з літака, повітряними кулями, дирижаблями та купою нових літаків. Уся Земля в одній грі.

Незабаром у Game Pass:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 20 листопада

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Зона відчиняє свої двері для підписників Game Pass. Відкрийте для себе Чорнобильську Зону Відчуження сповнену новими знайомствами з друзями та ворогами. Гра пропонує унікальний геймплей сформований поєднанням жанрів шутеру від першої особи, горору та імерсивного симулятора.

Little Kitty, Big City (Console) – 20 листопада

Тепер у Game Pass Standard

Власники стандартної підписки на консолі отримають доступ до пригод маленького, але кмітливого котика у великому та шумному місті.

PlateUp! (Console) – 20 листопада

Тепер у Game Pass Standard

Незабаром у Game Pass Standard з’явиться гра PlateUp! — кулінарний roguelite. Готуйте та подавайте страви, проєктуйте та прикрашайте ресторани, розширюйте своє кулінарне царство за допомогою нових здібностей та страв у процедурно згенерованих макетах.

Nine Sols (Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 26 листопада

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Nine Sols — це мальований 2D action/платформер з боями в стилі Sekiro, заснованими на парируванні. Відправляйтеся у подорож азійським фентезійним світом, досліджуйте землю, якою колись керувала стародавня інопланетна раса, і йдіть за мстивим героєм, який прагне вбити 9 Солей — могутніх правителів цього покинутого королівства.

Aliens: Dark Descent (Cloud, Console та PC) – 27 листопада

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

У цій грі ви керуєте загоном загартованих морських піхотинців та маєте зупинити напад ксеноморфів на Місяці Лете. Ведіть своїх солдатів у бою в реальному часі проти ксеноморфів, агентів-ізгоїв з корпорації “Вейланд-Ютані” та безлічі жахливих створінь, які вперше з’явилися у франшизі “Чужий”.

30 листопада 2024 року каталог залишать: