Microsoft оприлюднила список нових ігор, які приєднаються до каталогу Xbox/PC Game Pass у другій половині листопада 2024 року. Головною грою звісно є S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, але окрім неї також буде у що пограти.
Вже доступно:
Microsoft Flight Simulator 2024(Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 19 листопада
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Оновлений та покращений симулятор літаків та гелікоптерів з новим режимом кар’єри, можливості виходити з літака, повітряними кулями, дирижаблями та купою нових літаків. Уся Земля в одній грі.
Незабаром у Game Pass:
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 20 листопада
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Зона відчиняє свої двері для підписників Game Pass. Відкрийте для себе Чорнобильську Зону Відчуження сповнену новими знайомствами з друзями та ворогами. Гра пропонує унікальний геймплей сформований поєднанням жанрів шутеру від першої особи, горору та імерсивного симулятора.
Little Kitty, Big City (Console) – 20 листопада
Тепер у Game Pass Standard
Власники стандартної підписки на консолі отримають доступ до пригод маленького, але кмітливого котика у великому та шумному місті.
PlateUp! (Console) – 20 листопада
Тепер у Game Pass Standard
Незабаром у Game Pass Standard з’явиться гра PlateUp! — кулінарний roguelite. Готуйте та подавайте страви, проєктуйте та прикрашайте ресторани, розширюйте своє кулінарне царство за допомогою нових здібностей та страв у процедурно згенерованих макетах.
Nine Sols (Cloud, PC та Xbox Series X|S) – 26 листопада
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Nine Sols — це мальований 2D action/платформер з боями в стилі Sekiro, заснованими на парируванні. Відправляйтеся у подорож азійським фентезійним світом, досліджуйте землю, якою колись керувала стародавня інопланетна раса, і йдіть за мстивим героєм, який прагне вбити 9 Солей — могутніх правителів цього покинутого королівства.
Aliens: Dark Descent (Cloud, Console та PC) – 27 листопада
Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
У цій грі ви керуєте загоном загартованих морських піхотинців та маєте зупинити напад ксеноморфів на Місяці Лете. Ведіть своїх солдатів у бою в реальному часі проти ксеноморфів, агентів-ізгоїв з корпорації “Вейланд-Ютані” та безлічі жахливих створінь, які вперше з’явилися у франшизі “Чужий”.
30 листопада 2024 року каталог залишать:
- Conan Exiles
- Coral Island
- Hello Neighbor 2
- Remnant: From The Ashes
- Rollerdrome
- Soccer Story
- Spirit of the North
- The Walking Dead: The Final Season
- While the Iron’s Hot
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