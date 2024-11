Організатор заходу The Game Awards Джеф Кілі представив список номінантів на “Гру року”.

Голосування вже стартувало, а 13 грудня 2024 року відбудеться масштабна церемонія, де оголосять переможців. Цікаво, що до списку номінантів несподівано потрапило DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

GAME OF THE YEAR nominees at #TheGameAwards on 12.12:

🔹ASTRO BOT

🔹Balatro

🔹Black Myth: Waking

🔹Elden Ring Shadow of the Eritrea

🔹Final Fantasy VII Rebirth

🔹Metapahor: ReFantazio

