Виробник целюлози та паперу з опалого листя Releaf Paper оголошує про запуск першої у світі пілотної виробничої лінії та Інноваційного центру у Франції.

Загальні інвестиції в об’єкт становлять 3,5 млн євро. Його спів фінансувала Європейська рада інновацій (EIC) Європейського Союзу.

“Перетворюючи опале листя на целюлозу, ми доводимо, що стійкі матеріали можуть бути локального походження, високої якості та масштабованими. Наша пілотна лінія у Франції – лише початок; ми прагнемо змінити уявлення світу про відходи та створити справді кругову економіку”, – заявив гендиректор Releaf Paper Олександр Соболенко.

Пілотна лінія демонструє запатентовану технологію Releaf Paper, яка використовує комбінацію механічних та термохімічних методів для обробки зеленої біомаси.

Це дозволяє Releaf отримувати високоякісні волокна, які підходять для застосувань від пакувального картону та екологічної упаковки до гігієнічних виробів та біопластиків у майбутньому.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Директор із технологій Releaf Paper Валентин Фречка каже, що компанія не лише пропонує альтернативний матеріал для пакувальної промисловості, але й відкриває потенціал міських зелених відходів.

“Наша технологія розроблена так, щоб працювати з різними видами сировини – від міської рослинності до сільськогосподарських відходів. Це дозволяє нам адаптувати методи до місцевих ресурсів і значно зменшувати екологічний слід традиційного паперовиробництва”, – зазначає він.

Пілотна виробнича лінія є першим етапом стратегії розширення Releaf. У найближчі п’ять років компанія планує створити додаткові переробні потужності по всій Європі, а згодом розширитися в Північну Америку та Азію.

Майбутні ініціативи досліджуватимуть нові можливості для зелених відходів, зокрема гігієнічні вироби, біопластики та відновлювану енергію.

У 2025 році Releaf Paper планує залучити 8 мільйонів євро у межах раунду фінансування серії А для підтримки свого зростання, зміцнюючи свою позицію глобального лідера у сфері сталих інновацій.

Нещодавно також стало відомо, що для замовлень Uber Eats у Франції використовуватимуть пакування Releaf Paper Bags із паперу з опалого листя.

Як відомо, технологію перетворення опалого листя на папір розробив український винахідник Валентин Фречка. Вона лягла в основу бізнесу компанії Releaf Paper, яку заснували в 2021 році.