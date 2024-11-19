Седан бізнес-класу Lexus ES отримав чергову порцію оновлень. Наразі такий автомобіль дебютував на одному з місцевих китайських автосалонів. Проте все дуже схоже на те, що це глобальне оновлення для Lexus ES і саме такі автомобілі невдовзі будуть представлені на всіх ринках.

Що оновилось? Перелік змін для Lexus ES доволі стандартний: попереду можна відзначити нові фари з подвійними L-подібними елементами та змінену решітку радіатора. Позаду помітно нову червону смужку поміж ліхтарями, та й саме наповнення ліхтарів дещо змінилось.

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Але найголовніша зміна оновленого Lexus ES – це салон. Адже віднині по центру передньої панелі встановлено дуже великий 14-дюймовий дисплей, що буквально витіснив блок клімат-контролю: від останнього залишились лише шайбі регулювання температури. Відповідно, довелось посунути нижче й центральні дефлектори вентиляції. А ще салон оновленого Lexus ES позбувся окремих кнопок підігріву та вентиляції сидінь – все через дисплей!

Інформації про технічні зміни немає, тому очікуємо незмінні двигуни під капотом. Продажі автомобіля Lexus ES стартують незабаром. Якщо виправдаються сподівання про те, що це глобальне оновлення моделі, то новинка може бути представлена в Україні вже на початку наступного року.