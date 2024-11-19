Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Нещодавно ми писали, що провідні компанії у галузі штучного інтелекту, зокрема OpenAI, Google та Anthropic, мають труднощі з розробкою потужніших моделей ШІ. Нові звіти натякають на те, що такі ж проблеми можуть бути у Microsoft, повідомляє Windows Central.

У жовтні 2024 року Microsoft представила велике оновлення для Copilot. Воно залишило користувачів розчарованими. Після оновлення якість відповідей від чат-бота погіршилися. Деякі користувачі також зазначили, що попередня версія була кращою, інші користувачі просили кнопку перемикання, що дозволить обрати попередню версію.

За інформацією інсайдерів, оновлення дійсно було провальним і погіршило продукт. Зокрема один зі співробітників анонімно зазначив, що “існує розрив між амбітним баченням і тим, що насправді відчувають користувачів”. Розробку Copilot також порівнюють з будуванням літака прямо під час польоту.

Microsoft інтегрувала чимало інструментів на основі штучного інтелекту у свої продукти, як-от набір Microsoft 365, Outlook, Teams та інші. Близько 70% компаній з Fortune 500 використовують штучний інтелект Copilot, водночас один з керівників Microsoft анонімно розповів, що більшість з цих інструментів є просто трюком для привернення уваги.

На додачу до цього, у компанії є проблеми з безпекою та захищеністю інструментів на основі штучного інтелекту. Чимало організацій не надто охоче інтегрують ШІ інструменти у свої продукти якраз через їх можливість обходити критичні заходи безпеки. Один з працівників Microsoft розповідав, що той, хто має доступ до інструменту також може отримати доступ і до конфіденційної інформації.

Microsoft працює й над тим, щоб виправити проблеми з безпекою деяких продуктів, але працівники компанії на правах анонімності розказують, що зробити це буде дуже важко. Та попри всі проблеми, компанія не збирається гальмувати з розробкою Copilot.