Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

lifecell та “Київстар” також змогли придбати лоти для отримання ліцензій на розвиток 4G-зв’язку у діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц. lifecell придбала лот номер 2 за право використовувати частоти у смугах 1935-1940/2125-2130 МГц за 463 мільйонів гривень.

“Київстар” виграв третій та четвертий лот та отримав право використовувати радіочастоти у діапазоні 2100 та 2300 МГц. За це заплатили 1,43 мільярда гривень.

Представники компанії заявили, що додатковий спектр посилить можливості операторів розширити покриття 4G та покращити якість послуг у всіх регіонах країни.

Представники lifecell розповіли, що кількість абонентів оператора значно зростає, а разом з тим росте споживання трафіку. Нові радіочастоти дозволять пришвидшити розвиток послуг, а оператор вже розпочав модернізацію базових станцій у ключових містах та селах України, аби обладнання могло працювати на нових частотах.

Угоди від обох операторів серед іншого дозволяють залучити до державного бюджету значні кошти від продажу ліцензій та плати за користування радіочастотним ресурсом.

Нагадуємо, раніше компанія Vodafone Україна також повідомила, що змогла отримати право на купівлю першого та п’ятого лотів, що дало компанії можливість використовувати радіочастоти у смугах 1945-1950/2135-2140 МГц та 2575-2610 МГц. За це оператор заплатив понад 988 мільйонів гривень.