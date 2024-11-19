Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Одного з трьох найбільших мобільних операторів України, Vodafone, визнано переможцем тендеру на отримання 4G-ліцензій. За результатами аукціону компанія здобула перший і п’ятий лоти.

Vodafone тепер володіє радіочастотами у смугах 1945-1950/2135-2140 МГц та 2575-2610 МГц. Загальна вартість ліцензій склала 988 433 500 гривень.

“Ми повністю реалізували свої завдання на сьогоднішньому аукціоні – ми отримали відмінний ресурс, необхідний для надання 4G послуг достойної якості. Разом з тим, інвестиції до бюджету України не закінчуються придбанням ліцензій. Протягом повномасштабної війни ми інвестували в Україну 12,66 мільярда гривень і готові утримувати цей рівень, вкладаючи кошти в кращу в Україні 4G мережу з урахуванням попиту на дата-послуги, що зростає”, – прокоментувала результати тендеру Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Нові частоти дадуть оператору можливість для покращення послуг у 4G мережі. Зокрема 2100 LTE надасть більш стабільний сигнал у 4G та додасть до 30% ємності мережі. Це також дозволить компанії поступово згортати 3G мережу та розширювати LTE і впроваджувати технологію VoLTE для покращення голосового зв’язку.

На додачу до цього, агрегація частот 1800 та 2100 МГц дозволить забезпечити значне підвищення швидкості інтернету. Водночас 2600 TDD також дасть можливість на 50% знизити навантаження на зайняті майданчики та підвищити швидкість в середньому у півтора раза.