Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Команда GPT Media оголошує про початок голосування у чотирьох основних номінаціях та відкриття онлайн-шоукейсу фестивалю Indie Cup Ukraine’24. 64 гри від українських незалежних розробників візьмуть участь у новому сезоні, 33 з них мають безплатне демо.

Ігри-учасниці змагаються за перемогу у чотирьох номінаціях конкурсу:

Gameplay Excellence Award — Найкраща гра фестивалю за геймплеєм

Rising Star Award — Найкращий проєкт, розроблений командою з 1-5 людей, без видавця

Critics’ Choice Award — Найкращий проєкт на думку ігрових журналістів

Creators’ Choice Award — Найкращий проєкт на думку відеоблогерів та стрімерів

Перший раунд оцінювання триватиме до 1 грудня, а номінантів Indie Cup Ukraine’24 оголосять 4 грудня 2024 року. Водночас організатори повідомили, що до складу журі увійде 77 експертів з України та світу, зокрема представники таких студій як CD Projekt RED, Remedy Entertainment, Bloober Team та Ripple Effect Studios.

Ознайомитися з усіма іграми-учасниками та членами журі можна на офіційному сайті Indie Cup.

Українські розробники, які беруть участь в Indie Cup Ukraine’24, також отримають запрошення на Ukrainian Games Festival 2025 у Steam, який організатори проводять у межах ініціативи Ukrainian Games.

Як і усі минулі українські сезони Indie Cup, цей сезон — повністю благодійний. Наразі команда збирає кошти на розвідувальні дрони для 112 бригади ТрО, що виконує бойові завдання у Часовому Ярі. А вже незабаром організатори оголосять про спеціальну номінацію для ігор-учасниць, в межах якої буде проведений великий збір коштів на потреби Збройних Сил України.