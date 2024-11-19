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Компанія Corsair анонсувала анонсувала оновлені версії ігрової бездротової клавіатури K65 Plus та бездротової миші Corsair M75. Пристрої тепер сумісні з Mac.

Клавіатура K65 Plus має компактні габарити та конструкцію 75%. Новинка використовує “попередньо змащені лінійні перемикачі CORSAIR MLX Red v2” з інтегрованим шумопоглиначем.

Оновлена версія має командні та опціональні клавіші зі специфічними для Mac іконками. Також вона підтримує налаштування функціональності кожної клавіші та світлодіодне підсвічування за допомогою додаткового програмного забезпечення Corsair iCue.

Corsair заявляє, що клавіатура працює до 266 годин від повного заряду акумулятора. До комплекту входить 2,4-гігагерцовий USB-донгл. Через те, що Apple відмовилась від USB-A, в комплекті також йде адаптер Anker USB-C на USB-A.

Ігрова миша M75 важить 89 грамів і має амбідекстерний дизайн, що дозволяє використовувати її як правшам, так і лівшам. Вона отримала оптичний датчик Corsair Marksman з роздільною здатністю 26 000 DPI й підключається до пристроїв через Bluetooth або за допомогою фірмової бездротової технології Slipstream, яка також вимагає спеціального донгла.

Підсвічування, DPI та призначення кнопок миші можна налаштовувати за допомогою того ж програмного забезпечення Corsair iCue.

Пристрої доступні в ексклюзивних кольорах та коштують $179.95 та $129.95 відповідно.