Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

ASUS провела презентацію де представила два нових смартфони для геймінгу – ROG Phone 9 та ROG Phone 9 Pro.

Обидва пристрої мають 6,78-дюймовий Flexible AMOLED дисплей Samsung з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів та частотою оновлення до 185 Гц. Пікова яскравість екрана складає 2500 ніт, також дисплей має підтримку HDR10 та охоплення колірної гами 107,37% DCI-P3, 145,65% sRGB та 103,16% NTSC. Для захисту від подряпин та падінь у смартфонах встановлено скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Всередині ROG Phone 9 та Phone 9 Pro мають 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite з частотою 4,3 ГГц та графічний прискорювач Adreno 830. Молодші моделі отримали варіанти з 12 та 16 ГБ оперативної пам’яті, а Pro – зі 16 та 24 ГБ у версії Pro Edition. Також версія Pro Edition має 1 ТБ UFS4.0 сховища, просто Pro – 512 ГБ, а звичайні моделі – 256 або 512 ГБ.

Також всі смартфони оснащено 3,5 мм роз’ємом для навушників, захистом від води й пилу IP68 та акумулятором ємністю 5800 мА⋅год з підтримкою Quick Charge 5.0 до 65 Вт. За словами ASUS для зарядки до 100% потрібно лише 46 хвилин.

Деякі відмінності між смартфонами є у камерах. У ROG Phone 9 встановлений основний 50-мегапіксельний сенсор Sony Lytia 700 з апертурою f/1.9 та оптичною стабілізацією Gimbal. Також смартфон має 13-мегапіксельну ультрашироку камеру з кутом огляду 120° та 5-мегапіксельну макрокамеру.

У ROG Phone 9 Pro встановлена така ж основна камера на 50 МП та ультраширококутна камера на 13 МП. Однак замість макрокамери тут 32-мегапіксельна телефотокамера з оптичною стабілізацією, апертурою f/2.4 та потрійним оптичним зумом. Спереду всі моделі мають однакову 32 МП фронтальну камеру.

Задня кришка смартфонів поєднує глянсове й матове покриття з кристалізованою текстурою для захисту від відбитків пальців. Також на задній кришці розміщено допоміжний дисплей AniMe Vision з 648 програмованими мінісвітлодіодами для набору ексклюзивних анімацій. Цей дисплей також можна повністю вимкнути, а на ROG Phone 9 Pro ще й використати функцію AniMe Play, яка дозволить зіграти у кілька класичних піксельних ігор.

На самому смартфоні можна знайти безліч функції на основі штучного інтелекту для покращення ігор та фотографії. Функція X Sense використовує розпізнавання зображень, щоб спростити ігрові завдання. Наприклад, для керування ключовими подіями та автоматичного збирання предметів. Версія 3.0 навіть автоматично покращує навички персонажа.

Серед інших функцій також є X Capture 2.0, що автоматично створюватиме запис ключових ігрових подій. AI Grabber використає штучний інтелект для розпізнавання тексту, дозволить легко знайти ігрові поради або перекласти повідомлення інших гравців. Також є шумозаглушення для кращої комунікації в іграх.

Також тут присутні ШІ покращення для нічних фото, портретних відео та оптимізації фото краєвидів. Серед інших ШІ функції є переклад дзвінків у реальному часі, функція транскрипції, згенеровані ШІ шпалери, зручний пошук у файлах та фото, а також функція Circle to Search.

Для покращення продуктивності в іграх, ROG Phone 9 та ROG Phone 9 Pro оснащено системою охолодження GameCool 9. На додачу до цього у смартфонах зберегли компоненти охолодження з попередніх моделей досягнувши прогресу в управлінні температурою. Зокрема у пристроях використовується на 57% більший графітовий лист для розсіювання тепла. Також оновили аксесуар для охолодження AeroActive Cooler X Pro.

Вартість ROG Phone 9 у комплектації 12/256 ГБ складає $999. За максимальну версію ROG Phone 9 Pro з 24 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ сховища доведеться заплатити $1499. Доступність та ціни в Україні поки невідомі.