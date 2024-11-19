Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Aqara анонсувала два нових продукти для безпеки розумного будинку — датчик диму та контролер клапанів T1. Обидва пристрої сумісні з протоколом Matter та мають інтеграції з Apple HomeKit. Про це пише MacRumors.

Контролер клапанів T1 призначений для запобігання затоплень шляхом модернізації побутових водопровідних клапанів. Він може автоматично перекривати потік води й підтримує поширені розміри труб від 1/2″ до 1″. Контролер працює від чотирьох батарейок типу АА, яких вистачає на два роки.

Новий детектор диму, доступний ексклюзивно в Європі, оснащений сиреною потужністю 85 дБ. Пристрій може відправляти сповіщення на смартфон про виявлення диму.

Датчик диму використовує протокол Zigbee для ефективного використання енергії, забезпечуючи до 10 років роботи від батареї.

Обидва пристрої працюють з Apple Home, Amazon Alexa та Google Home. Новинку коштують дешевше $70.