Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Спеціалісти iFixit розібрали нову PlayStation 5 Pro. Нова консоль не менш ремонтопридатна, ніж стандартна PlayStation 5 або PlayStation 5 Slim. Насправді вона навіть має перевагу — Sony впровадила легко замінну CMOS-акумуляторну батарею.

CMOS-батарея використовується для живлення невеликих мікросхем, які відповідають за такі речі, як час і дата, апаратні налаштування тощо. Якщо батарея для цієї мікросхеми розрядиться, ваша консоль, ймовірно, матиме проблеми з підключенням до інтернету.

У PS5 і PS5 Slim батарея CMOS розташована під основною платою, через що її заміна потребує розбирання консолі. У PS5 Pro конструкція інша: батарея знаходиться під знімною верхньою кришкою, де для неї передбачений окремий корпус, що значно спрощує доступ.

Цей корпус має власну пластинчасту кришку, доступ до якої можна отримати, відкрутивши один гвинт. Якщо вам коли-небудь знадобиться замінити CMOS-батарею, ви зможете дістатися до неї, не розбираючи консоль.