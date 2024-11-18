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Компанія LG розширює лінійку ігрових моніторів UltraGear, випустивши нову модель.

Йдеться про LG UltraGear OLED GX7. Пристрій має 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD (2560×1440p), часом відгуку 0,03 мс та частотою оновлення 480 Гц.

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В новинці використовується технологія WOLED розроблена LG. Панель має покриття антивідблиску та низький рівень віддзеркалення. Екран може похвалитися високою контрастністю та сертифікатом VESA DisplayHDR True Black 400.

Для більш плавного ігрового процесу монітор сумісний з технологіями NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro, що зменшують розриви та мерехтіння екрана.

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Крім того, монітор має 4-полюсний роз’єм для навушників з підтримкою технології DTS Headphone, що забезпечує тривимірний звук для точного позиціювання. Інші можливості підключення включають два порти HDMI 2.1, один порт DisplayPort 2.1 і один порт USB 3.0.

Ігровий OLED-монітор LG UltraGear GX7 (27GX790A) вже можна придбати в США за $999. Коли новинка зʼявиться в Україні поки невідомо.