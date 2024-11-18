Компанія Acura продовжує розвивати власну модельну лінійку й дійшла до чергового логічного кроку – запуску нового кросовера Acura ADX, що став найменшим серед моделей на американському ринку. Хоча для Європи такий 4,72-метровий кросовер Acura ADX можна вважати цілком середньорозмірним: за довжиною він перевершує Lexus NX та майже сягає розміру BMW X3.

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Дизайн новинки Acura ADX типовий для компанії: гострі фари та 5-кутна решітка радіатора, окреслені арки під якими розташовані 18- або 19-дюймові колеса, виділені патрубки вихлопної системи. Напевно, така подвійна вихлопна система має натякати на високу потужність турбодвигуна, який ховається під капотом.

Але не захоплюйтесь занадто – адже кросовер Acura ADX оснащено 1,5-літровим бензиновим мотором VTEC TURBO, що розвиває 203 к.с. потужності та 260 Нм крутного моменту. Цей двигун поєднується виключно з варіатором, а ось тип приводу можна обирати за бажанням покупця: передній або повний.

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Салон новинки Acura ADX може запропонувати 10,2-дюймовий екран панелі приладів, мультимедійну систему з 9-дюймовим тач-скріном, шкіряне оздоблення, передні сидіння з вентиляцією, бездротову зарядку для телефону, панорамний скляний дах – тобто, рівень цілком відповідає преміумкласу, хоча й обійшлось без чогось надзвичайного.

Автомобіль має бути доволі практичним: 2,65-метрова колісна база обіцяє певний простір для задніх пасажирів, передбачено 634-літровий багажник.

Продажі новинки Acura ADX стартують у США вже на початку 2025 року, вартість буде становити близько $35 тис. І здається, що ринок США далеко від України, але не можна виключати, що через рік-два ось такі автомобілі Acura ADX з’являться і на наших вулицях.