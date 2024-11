Apple у квітні 2021 року випустила трекер AirTag і зараз активно працює над його новою версією. Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.

Згідно з витоком, AirTag 2 буде оснащений оновленим чипом з покращеним відстеженням місцезнаходження. Скоріш за все, йдеться про чип Ultra Wideband другого покоління, який дебютував у всіх моделях iPhone 15 минулого року.

New AirTag 2 rumors, via @markgurman 👀

⚪️ Similar circular design

🔭 Increased range

📍 Better U2 wireless chip

🤫 Privacy improvements

🗓️ Release in mid-2025

What else would you want to see from a second-generation Apple tracker? pic.twitter.com/pZgZN1T4Jk

— AppleTrack (@appltrack) November 17, 2024