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Apple у квітні 2021 року випустила трекер AirTag і зараз активно працює над його новою версією. Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.

Згідно з витоком, AirTag 2 буде оснащений оновленим чипом з покращеним відстеженням місцезнаходження. Скоріш за все, йдеться про чип Ultra Wideband другого покоління, який дебютував у всіх моделях iPhone 15 минулого року.

New AirTag 2 rumors, via @markgurman 👀 ⚪️ Similar circular design

🔭 Increased range

📍 Better U2 wireless chip

🤫 Privacy improvements

🗓️ Release in mid-2025 What else would you want to see from a second-generation Apple tracker? pic.twitter.com/pZgZN1T4Jk — AppleTrack (@appltrack) November 17, 2024

Гурман також вважає, що новинка матиме покращені функції приватності. Щодо дизайну AirTag 2, то він буде схожий на поточну модель.

Якщо все піде за планом, реліз нового трекера Apple відбудеться у середині 2025 року.