Схоже, компанія Apple хоче вийти на ринок розумних телевізорів. Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман у новій щотижневій розсилці Power On.

Гурман згадав у звіті, що Apple “оцінює ідею створення телевізора”. Він не надав жодних подробиць про новинку, але сказав, що це може бути один з декількох нових пристроїв для розумного дому, які Apple випустить, якщо її майбутній смартдисплей виявиться успішним.

Apple is considering making their own TV, according to @markgurman 📺

The company is currently “evaluating” whether or not they want to make one, which is something customers have been requesting for years.

Would you buy a proper Apple TV? pic.twitter.com/oKCfMjPAT3

— AppleTrack (@appltrack) November 17, 2024