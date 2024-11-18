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Схоже, компанія Apple хоче вийти на ринок розумних телевізорів. Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман у новій щотижневій розсилці Power On.

Гурман згадав у звіті, що Apple “оцінює ідею створення телевізора”. Він не надав жодних подробиць про новинку, але сказав, що це може бути один з декількох нових пристроїв для розумного дому, які Apple випустить, якщо її майбутній смартдисплей виявиться успішним.

Apple is considering making their own TV, according to @markgurman 📺 The company is currently “evaluating” whether or not they want to make one, which is something customers have been requesting for years. Would you buy a proper Apple TV? pic.twitter.com/oKCfMjPAT3 — AppleTrack (@appltrack) November 17, 2024

Схоже, що Apple перебуває на дуже ранніх стадіях розробки телевізора, тож до його запуску, якщо він взагалі відбудеться, можуть пройти роки. Проте, це відроджує можливість для Apple конкурувати з виробниками телевізорів напряму. Наразі компанія продає лише приставку Apple TV, яка під’єднується до ТВ.

До речі, ще у 2009 та 2011 роках зʼявлялись чутки, що Apple випустить розумний телевізор, але цього так і не сталося.

Нагадаємо, Apple зараз працює над новим AirTag. Пристрій може дебютувати вже у 2025 році.