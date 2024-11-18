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Apple припиняє випуск перехідника з Lightning на 3,5 мм роз’єм для навушників, який вона випустила разом з iPhone 7 та iPhone 7 Plus у 2016 році. Про це повідомляє MacRunors.

Нещодавно адаптер був позначений як “розпроданий” в онлайн-магазині Apple в США і більшості інших країн. Його ще можна офіційно придбати у деяких країнах, але, ймовірно, лише до тих пір, поки не вичерпаються запаси.

Apple надавала адаптер безплатно у комплекті з iPhone 7, iPhone 8 та iPhone X. Починаючи з iPhone XS його більше не було в комплекті, але Apple продовжувала продавати аксесуар за $9.

Перехідних дозволяє користувачам підключати дротові навушники зі штекером 3,5 мм до моделей iPhone без роз’єму для навушників через порт Lightning. Однак єдиними моделями iPhone з портами Lightning, які Apple досі продає є iPhone 14, iPhone 14 Plus та iPhone SE, і вони, як очікується, будуть зняті з виробництва наступного року.

Всі моделі iPhone 15 і iPhone 16 оснащені портами USB-C, і Apple продовжує продавати адаптер з USB-C на 3,5 мм.